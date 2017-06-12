حدث فني ضخم على جزيرة وايت في بريطانيا

الاحتفالات تصل إلى جزيرة وايت البريطانية للمرة الأولى

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LBCI News Lebanon

استضافت جزيرة وايت في بريطانيا حدثا فنيا كبيرا على مدى ثلاثة ايام .



والمهرجان الصيفي الضخم هذا هو الاول في هذه الجزيرة الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد، حيث تم اتخاذ احتياطات امنية مشددة، وذلك عقب اعتداءات لندن ومانشستر.