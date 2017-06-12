أخبار دولية
12 حزيران 2017
12/06/2017 13:20:46
حدث فني ضخم على جزيرة وايت في بريطانيا
الاحتفالات تصل إلى جزيرة وايت البريطانية للمرة الأولى
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LBCI News Lebanon
استضافت جزيرة وايت في بريطانيا حدثا فنيا كبيرا على مدى ثلاثة ايام .
والمهرجان الصيفي الضخم هذا هو الاول في هذه الجزيرة الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد، حيث تم اتخاذ احتياطات امنية مشددة، وذلك عقب اعتداءات لندن ومانشستر.
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