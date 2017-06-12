أخبار دولية
12 حزيران 2017
Back

حدث فني ضخم على جزيرة وايت في بريطانيا

الاحتفالات تصل إلى جزيرة وايت البريطانية للمرة الأولى Lebanon, news ,lbci ,أخبار حدث فني, بريطانيا,جزيرة وايت,الاحتفالات تصل إلى جزيرة وايت البريطانية للمرة الأولى
episodes
استضافت جزيرة وايت في بريطانيا حدثا فنيا كبيرا على مدى ثلاثة ايام .

والمهرجان الصيفي الضخم هذا هو الاول في هذه الجزيرة الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد، حيث تم اتخاذ احتياطات امنية مشددة، وذلك عقب اعتداءات لندن ومانشستر. 
الإعلان
إقرأ أيضاً