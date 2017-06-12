بالصورة - مباراة تكريم رضا عنتر إلى ملعب صيدا البلدي

نقل مباراة تكريم رضا عنتر الى صيدا

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LBCI News Lebanon

ما ان تمّ الاعلان عن المباراة التكريمية لاعتزال اسطورة الكرة اللبنانية رضا عنتر بمشاركة قلب دفاع نادي برشلونة والمنتخب الاسباني جيرارد بيكيه، حتى ضجت الساحة الرياضية بالخبر. ونزولا عند رغبة الجمهور اللبناني، وبعد مراجعات عديدة تلقتها شركة"Eagle International Professional" المُنظّمة للمباراة، وبما ان زيارة لاعب من طراز بيكيه للبنان يعتبر حدثا تاريخيا ومناسبة استثنائية، قررت الشركة نقل الحدث في ٤ تموز المقبل من ملعب صور الى ملعب صيدا البلدي.

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وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة ايغل زريق الى ان "لهذا الحدث ابعاد ستنعكس ايجابيا على صورة وسمعة لبنان لذلك وافساحا للمجال امام اكبر عدد ممكن من الجمهور اللبناني لمشاهدة المباراة، قررت الشركة الانتقال الى ملعب صيدا البلدي الذي يتسع لحوالي 23الف متفرج."

وتابع زريق ان "اسعار البطاقات تبدأ من 10.000 ليرة لبنانية وذلك لاتاحة الفرصة امام عشاق المستديرة لمشاهدة المباراة الحدث، وفق ما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع." تباع البطاقات في جميع فروع "Malik's" "Libanpost" "Khoury Home" وعبر www.ihjoz.com ومطعم "كحلون" في صور.