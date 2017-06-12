الحريري: سيكون لنا قانون انتخاب جديد الاربعاء

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أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن موضوع قانون الـ60 بالنسبة له صفحة طويت، مشيرا الى أن "قانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات."وكشف الحريري خلال غروب اليوم بالسراي الكبير في مأدبة إفطار على شرف الهيئات الثقافية والجمعيات الكشفية والأندية الرياضية، عدم ترشحه إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل.وفي هذا السياق، علّق الوزير السابق وئام وهاب عبر تويتر على كلمة الحريري مغردا "موقف الحريري من قانون الستين جريء وممتاز وأول موقف واضح في رفض الستين لأننا نلمس رغبة عند البعض للعودة إليه وكل واحد ينتظر أن يرفضه الآخر."