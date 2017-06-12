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12 حزيران 2017
12/06/2017 14:53:09
وهاب عبر تويتر: موقف الحريري من قانون الستين جريء وممتاز وأول موقف واضح في رفض الستين لأننا نلمس رغبة عند البعض للعودة إليه وكل واحد ينتظر أن يرفضه الآخر
وهاب عبر تويتر: موقف الحريري من قانون الستين جريء وممتاز وأول موقف واضح في رفض الستين لأننا نلمس رغبة عند البعض للعودة إليه وكل واحد ينتظر أن يرفضه الآخر
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LBCI News Lebanon
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