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12 حزيران 2017
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وهاب عبر تويتر: موقف الحريري من قانون الستين جريء وممتاز وأول موقف واضح في رفض الستين لأننا نلمس رغبة عند البعض للعودة إليه وكل واحد ينتظر أن يرفضه الآخر

وهاب عبر تويتر: موقف الحريري من قانون الستين جريء وممتاز وأول موقف واضح في رفض الستين لأننا نلمس رغبة عند البعض للعودة إليه وكل واحد ينتظر أن يرفضه الآخر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحريري,موقف,تويتر,وهاب,
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وهاب عبر تويتر: موقف الحريري من قانون الستين جريء وممتاز وأول موقف واضح في رفض الستين لأننا نلمس رغبة عند البعض للعودة إليه وكل واحد ينتظر أن يرفضه الآخر
 
 
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