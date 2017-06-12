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12 حزيران 2017
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داعش تدعو أتباعها إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا وتهنئ مقاتليها على هجمات إيران وتدعو إلى المزيد

داعش تدعو أتباعها إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا وتهنئ مقاتليها على هجمات إيران وتدعو إلى المزيد Lebanon, news ,lbci ,أخبار أتباعها,تدعو,داعش,
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داعش تدعو أتباعها إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا وتهنئ مقاتليها على هجمات إيران وتدعو إلى المزيد
 
 
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