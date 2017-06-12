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12 حزيران 2017
12/06/2017 15:30:16
داعش تدعو أتباعها إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا وتهنئ مقاتليها على هجمات إيران وتدعو إلى المزيد
داعش تدعو أتباعها إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا وتهنئ مقاتليها على هجمات إيران وتدعو إلى المزيد
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LBCI News Lebanon
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