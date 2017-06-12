ماذا طلبت "هيومن رايتس ووتش" من لبنان عن عقوبة الاعدام؟

هيومن رايتس ووتش تكشف تداعيات تطبيق عقوبة الاعدام على لبنان

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LBCI News Lebanon

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبنان الى عدم العودة لتطبيق عقوبة الاعدام بعد ان دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اعادة تفعيل العمل بهذه العقوبة.

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واعتبر بيان المنظمة ان "استئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة للبنان، من دون أن يُحسّن مستوى الأمان أو يُساعد على ردع جرائم"، كما سيعد "أمرا مقلقا بصفة خاصة نظرا للمخاوف إزاء عدم كفاية ضمان سلامة الإجراءات القانونية في المحاكم اللبنانية".واضاف البيان "توصلت هيومن رايتس ووتش عام 2017 الى ان المحاكم العسكرية التي لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين في لبنان وتستطيع فرض عقوبة الاعدام، لا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية".ورأت المنظمة ان "على البرلمان تثبيت موقف لبنان وترسيخه كدولة لها الريادة في هذه القضية بالشرق الأوسط، بأن يلغي عقوبة الإعدام بشكل كامل".