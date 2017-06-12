بين مخيم النور ومخيم الشهداء...رصاص واشتباكات

بعد جريمة قتل..اندلعت الاشتباكات بين مخيم النور ومخيم الشهداء

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LBCI News Lebanon

سمعت اصوات اطلاق نار في عرسال اثر اشتباك بين مسلحين من مخيم النور وآخرين من مخيم الشهداء.



ورجحت المصادر أن يكون الاشتباك حصل بعد اقدام ر.ا. على قتل السوري ع.ق. منذ ايام في عرسال.