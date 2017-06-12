أمن وقضاء
12 حزيران 2017
12/06/2017 16:26:45
بين مخيم النور ومخيم الشهداء...رصاص واشتباكات
بعد جريمة قتل..اندلعت الاشتباكات بين مخيم النور ومخيم الشهداء
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LBCI News Lebanon
سمعت اصوات اطلاق نار في عرسال اثر اشتباك بين مسلحين من مخيم النور وآخرين من مخيم الشهداء.
ورجحت المصادر أن يكون الاشتباك حصل بعد اقدام ر.ا. على قتل السوري ع.ق. منذ ايام في عرسال.
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