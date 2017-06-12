أمن وقضاء
12 حزيران 2017
Back

بين مخيم النور ومخيم الشهداء...رصاص واشتباكات

بعد جريمة قتل..اندلعت الاشتباكات بين مخيم النور ومخيم الشهداء Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,اشتباكات,بعد جريمة قتل..اندلعت الاشتباكات بين مخيم النور ومخيم الشهداء
episodes
بين مخيم النور ومخيم الشهداء...رصاص واشتباكات
سمعت اصوات اطلاق نار في عرسال اثر اشتباك بين مسلحين من مخيم النور وآخرين من مخيم الشهداء.

ورجحت المصادر أن يكون الاشتباك حصل بعد اقدام ر.ا. على قتل السوري ع.ق. منذ ايام في عرسال.
الإعلان
إقرأ أيضاً