بالفيديو- لم يسهلوا مرور الموكب الوزاري في بشارة الخوري...فحصل تضارب واقفلت الطريق

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان اشكالا كبيرا وقع بين عناصر امنية تابعة لاحدى المواكب الوزارية وشبان على دراجات نارية في منطقة بشارة الخوري ادى الى حال من الهرج والمرج في المنطقة، حيث اقدم شبان مجهولي الهوية، على رفض الانصياع لاوامر عناصر قوى الامن بالتوقف لتسهيل مرور احد المواكب، واقدموا على الاعتداء بالضرب على عناصر من استقصاء بيروت وعسكريين من الجيش اللبناني.وقد ادى هذا الاشتباك بين شبان "الدراجات" وعناصر الدولة الى اغلاق الطريق بالكامل ووقوع المواطنين اسرى سياراتهم لفترة طويلة قبل ان يعود الوضع على ما كان عليه ويفرج عنهم ويفك اسرهم.