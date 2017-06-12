بارود: القانون النسبي آت وسيحمل مفاجآت

أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود لصحيفةان القوى السياسية لم يعد بإمكانها الهروب من إجراء الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان الانتخابات ستحصل وان التغيير وفق القانون النسبي آت، وسيحمل مفاجآت ونتائج غير محسومة سلفا بالنسبة للقوى السياسية.