صحف اليوم
12 حزيران 2017
12/06/2017 17:41:20
بارود: القانون النسبي آت وسيحمل مفاجآت
بارود: الانتخابات ستحصل
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LBCI News Lebanon
أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود لصحيفة
"الأنباء"
ان القوى السياسية لم يعد بإمكانها الهروب من إجراء الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان الانتخابات ستحصل وان التغيير وفق القانون النسبي آت، وسيحمل مفاجآت ونتائج غير محسومة سلفا بالنسبة للقوى السياسية.
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