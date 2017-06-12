ما يجمع الحريري بقطر...شراكة بقيمة 100 مليون دولار

الأزمة الخليجية تحاصر الرئيس سعد الحريري

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LBCI News Lebanon

تحاصر الأزمة الخليجية الرئيس سعد الحريري من كل الجهات. هذه المرة لم تقع الخصومة بين محورين متعارضين، بل بين "الإخوة" الذين تربطه بكل واحد منهم علاقة مصلحة، بين تركيا وقطر من جهة، والرياض والإمارات ومصر من جهة أخر .

الاخبار" إلى أن ما يجمع الحريري بقطر أكثر خصوصية. فبعض المعلومات يؤكّد "شراكة تجمع الحريري بأحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، قيمتها نحو 100 مليون دولار كقرض تلقّاه الحريري لقاء ضمانة هي أسهم في مؤسسات تابعة للحريري، بينها مؤسساته الإعلامية". ولفتت مصادر سياسية مطّلعة في حديث الى "" إلى أن ما يجمع الحريري بقطر أكثر خصوصية. فبعض المعلومات يؤكّد "شراكة تجمع الحريري بأحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، قيمتها نحو 100 مليون دولار كقرض تلقّاه الحريري لقاء ضمانة هي أسهم في مؤسسات تابعة للحريري، بينها مؤسساته الإعلامية".

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ولهذا البلد الصغير مبادرات تجاه الحريري لا يُمكن تجاهلها؛ فحين عرض الرجل عقارات في جدّة للبيع لحلحلة أزمته المالية، تعهدت قطر بالشراء قبل أن ترفع الرياض الصوت عالياً لمنع إتمام الصفقة. كذلك عرض القطريون على الحريري شراء مبان عائدة لـ"سعودي أوجيه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار".