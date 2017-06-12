بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين

قررت بنما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان واقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، كما اعلنت بنما وبكين في بيان مشترك امس الاثنين.

واعلن البلدان في البيان انه "على ضوء مصالح الشعبين ورغباتهما، فان جمهورية بنما وجمهورية الصين الشعبية قررتا، اعتبارا من تاريخ توقيع هذا البيان، الاتفاق على الاعتراف المتبادل واقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء".

الإعلان

واشار البيان الى ان بنما باتت بموجبه "تعترف بأن ليس هناك الا صين واحدة في العالم" وبأن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية.

ودخل قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بنما وتايوان وقرار اقامة علاقات دبلوماسية بين بنما والصين حيز التنفيذ يوم الاثنين، بحسب البيان.