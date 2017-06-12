اعترافات الانتحاري الصفدي: نسف مبنى في وسط بيروت لقتل ميقاتي وبو صعب

التخطيط لاغتيال شخصيات أمنية وسياسية

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LBCI News Lebanon

الاخبار". خطط تنظيم الدولة الإسلامية لنسف مبنى في وسط بيروت بتفجير انتحاري. كان الهدف اغتيال شخصيات أمنية وسياسية بينهم الرئيس نجيب وميقاتي والوزير السابق الياس بو صعب. ولهذه الغاية، جنّد مقاتلٌ لبناني داعشي، من الرقة، شقيقه الموظف في شركة سوليدير لتنفيذ عملية انتحارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "".

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شقيقٌ جنّد شقيقه لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت. تلك هي حكاية الشقيقين مصطفى وحمزة الصفدي كما رواها قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا في متن قراره الظني الصادر أمس. الأول موظف في شركة سوليدير، مسؤول عن التحكم في كاميرات المراقبة وصيانة المولدات الكهربائية في وسط بيروت، فيما الثاني مقاتل في صفوف الكتيبة الخضراء، التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» في الرقة، ومعظم عناصرها أمنيون وانتحاريون.