شرطة الهجرة الاميركية تعتقل مهاجرين عراقيين مسيحيين

دهمت شرطة الهجرة الاميركية تجمعا لمهاجرين كلدانيين في منطقة ديترويت، واعتقلت ما بين 30 و40 شخصا في خطوة أثارت قلق هؤلاء المسيحيين العراقيين الذين يخشون ترحيلهم الى بلدهم الغارق في الحرب، وفق ما افادت وسائل اعلام اميركية الاثنين.

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واكدت شرطة الهجرة الاميركية (آي سي إي) هذه الاعتقالات، من دون ان تحدد عدد الذين شملتهم، مشيرة الى ان التوقيفات استهدفت اصحاب السوابق القضائية.

وقالت الشرطة في بيان انها "اعتقلت عددا من الرعايا العراقيين ممن سبق وان صدرت بحقهم ادانات في قضايا جنائية"، مشيرة الى ان غالبية الموقوفين اقتيدوا الى مركز احتجاز في اوهايو.