"القوات" ممتعضة: لم نعد نفهم ما يريده وزير الخارجية

ابدت مصادر رسمية في حزب "القوات" اللبنانية امتعاضا كبيرا ممّا وصفته بـ"شروط الوزير جبران باسيل المعرقلة".
وأكدت المصادر لـ"الاخبار
" أن معراب لا توافق على هذه الشروط، مشيرة إلى أن أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية.
في المقابل، لفتت مصادر عونية إلى أن ما يقوم به باسيل ليس سوى مزيد من الضغط لانتزاع تنازلات إضافية. ووضعت المصادر هذا الضغط في خانة محاولات الساعات الأخيرة لحلحلة العقد، وهي أصبحت قليلة، لكن التيار لا يزال مصرّاً على تمثيل المغتربين، وعلى رفض التمديد سنة كاملة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.