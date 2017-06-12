جديد الأزمة القطرية: مزيد من الإجراءات... وأردوغان يدخل على الخط

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات في بيان ان الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران والطائرات المسجلة في قطر او الامارات.
بدورها، اصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران.
ماتيس يصف الحصار على قطر بالمعقد للغاية
وصف وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الحصار المفروض على قطر بأنه "وضع معقد للغاية" ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم.
وأبلغ ماتيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بأن أمير قطر ورث تركة صعبة وأنه يتحرك في الاتجاه الصحيح.