جديد الأزمة القطرية: مزيد من الإجراءات... وأردوغان يدخل على الخط

ماتيس يصف الحصار على قطر بالمعقد

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LBCI News Lebanon

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات في بيان ان الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران والطائرات المسجلة في قطر او الامارات.

بدورها، اصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران.

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