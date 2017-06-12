وريويرز يهزم كافاليرز ويحرز لقب دوري الأميركي للمحترفين !

لقب الدوري الأميركي للمحترفين للوريويرز

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LBCI News Lebanon

فازغولدن ستايت وريويرز129-120 على كليفلاند كافاليرز أمس الاثنين ليفوز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الثانية في ثلاث سنوات. وحقق وريويرزرقما قياسيا في الأدوار الإقصائية بالفوز في 16 مباراة مقابل هزيمة واحدة جاءت في المباراة الرابعة في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. فاز وريويرز باللقب في 2015 على حساب كافاليرز قبل أن يفرط في تقدمه 3-1 في سلسة نهائي العام الماضي الذي فاز به كليفلاند.

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وفاز كيفن دورانت لاعب غولدن ستايت وريويرز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس الاثنين.وقاد دورانت في موسمه الأول مع وريويرز فريقه للفوز 4-1 على كليفلاند كافاليرز في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وبلغ متوسط نقاط دورانت في النهائي 35.2 نقطة في المباراة ليفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في مسيرته والثانية لوريويرز في ثلاث سنوات.