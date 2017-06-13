ماتيس مصدوم...

كيف يبدو المستوى القتالي للجيش الاميركي ؟

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LBCI News Lebanon

أبدى وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس "صدمته" ازاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الاميركي والناجم كما قال عن سنوات عديدة من التقشف.



وقال ماتيس امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة اشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ".

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خيارات بشأن أفغانستان



من جهة أخرى، أعلن ماتيس إنه سيطرح على الرئيس دونالد ترامب خيارات بشأن أفغانستان "قريبا جدا"، لافتا الى أن الاستراتيجية المزمعة ستأخذ بعدا إقليميا بدلا من التركيز على أفغانستان وحدها. ماتيس: لا دلالة على رغبة روسيا في إقامة علاقات إيجابية مع أميركا

وفي سياق آخر، أعلن ماتيس إنه لا توجد دلائل على أن روسيا ترغب في إقامة علاقة إيجابية مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها اختارت أن تكون منافسا استراتيجيا.