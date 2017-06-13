لا تسجيلات للقاءات ترامب وكومي

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أكد جهاز "الخدمة السرية" المكلف خصوصا حماية الرئيس الاميركي عدم امتلاكه اي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الابيض بين الرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي والتي اصبح محتواها مدار سجال بين الرجلين وموضع تحقيق في الكونغرس.وقال الجهاز المكلف حراسة الرئيس وضمان امن كبار الشخصيات اضافة الى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية، في رسالة جوابية لسؤال وجهته اليه صحيفة "وول ستريت جورنال" انه "يبدو بعد مراجعة المؤشرات الرئيسية لجهاز الخدمة السرية ان ليست هناك تسجيلات تتعلق بطلبكم".وكان هذا الجهاز الامني وضع في البيت الابيض في عهدي الرئيسين الراحلين جون اف. كينيدي وريتشارد نيكسون آلات تسجيل صوتي خفية.