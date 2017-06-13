طقس غائم مع رياح وامطار رعدية

يشهد لبنان طقسا ربيعيا اعتياديا لمثل هذه الفترة من السنة مع استقرار بدرجات الحرارة وحول معدلاتها الموسمية, على أن يؤثر منخفض جوي على لبنان الأربعاء مع امطار رعدية متفرقة ليعود الطقس الى الاستقرار يوم الخميس.
الثلاثاء ١٣ حزيران: ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال،والحرارة على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة.
الأربعاء ١٤ حزيران: يتحول الطقس الى متقلب غائم جزئيا مع تساقط امطار رعدية متفرقة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح جنوبية غربية رطبة وناشطة احياناً الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.
الخميس ١٥ حزيران: ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خصوصا القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة.
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