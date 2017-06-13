تقارير نشرة الاخبار
13 حزيران 2017
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فضيحة مطمر برج حمود..."ما تعمل منيح وكب بالبحر"

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نشر فيديو ردم النفايات مباشرة في بحر برج حمود عبر الفايسبوك، فنزل وزير البيئة طارق الخطيب الى موقع المطمر، ليكتشف أن معالجة جبل النفايات القديم ليست على ما يرام.

  

فقد جال وزير البيئة طارق الخطيب في المطمر، حيث أكد أن "العقد بين المتعهد ومجلس الانماء والاعمار ينص على طمر نفايات هذا المطمر في البحر والوزارة قامت بواجبها".

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ولفت الخطيب الى أنه سيرى مع الهيئة العليا للاغاثة اذا كان بالامكان اقرار تعويضات للصيادين. ​
 
 
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