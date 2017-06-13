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13 حزيران 2017
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مريض في مستشفى رزق بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A+ وA- وAB+ و AB- ...للتبرع الاتصال على : 03623408- 03799861

مريض في مستشفى رزق بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A+ وA- وAB+ و AB- ...للتبرع الاتصال على : 03623408- 03799861 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى رزق بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A+ وA- وAB+ و AB- ...للتبرع الاتصال على : 03623408- 03799861
 
 
 
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