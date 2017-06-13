القوات العراقية تعلن إحراز تقدم في عملية الموصل

أعلنت القوات العراقية إحراز تقدم في عملية الموصل والسيطرة على منطقة تقع إلى الشمال من وسط المدينة.

وأعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ان "قطاعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تحرر الجزء الشمالي لحي الزنجيلي وتقتحم حي الشفاء في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وبذلك تم تحرير حي الزنجيلي بالكامل من قبل الجيش العراقي والشرطة الاتحادية".

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وبخسارة حي الزنجيلي يتقلص الجيب الخاضع لسيطرة داعش إلى منطقتين على الضفة الغربية لنهر دجلة وهما المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية العالية ومدينة الطب.