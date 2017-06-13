الادعاء على 3 سوريين...وهذه تهمتهم

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثلاثة سوريين، بينهم موقوف، في جرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وتشكيل خلية للقيام بأعمال انتحارية داخل الاراضي اللبنانية. وأحال الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.