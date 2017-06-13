أمن وقضاء
13 حزيران 2017
13/06/2017 05:33:06
الادعاء على 3 سوريين...وهذه تهمتهم
يشكلون خلية للقيام بأعمال انتحارية
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LBCI News Lebanon
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثلاثة سوريين، بينهم موقوف، في جرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وتشكيل خلية للقيام بأعمال انتحارية داخل الاراضي اللبنانية. وأحال الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.
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