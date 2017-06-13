حماده من عاليه: أهتم بشؤون أهم الناس

جال وزير التربية مروان حماده على مراكز الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا- القسم الثالث في منطقة جبل لبنان.

وقال حماده بعد جولته في "متوسطة عاليه الرسمية": "اطمأنيت على سير الامتحانات بفضل مديرات ومديري المراكز، فهذه الجولة التي أقوم بها على المراكز تعطيني فرصة للاطلاع على اوضاع المدارس، ما يحتاج منها من ترميم وتجهيز واضافة بناء. "

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وردا على سؤال حول الوضع العام في لبنان وقانون الانتخابات، أكد حماده انه "في هذه الايام مهتم بشؤون اهم الناس الذين هم طلاب لبنان والذين هم ذخيرة لبنان للغد. فاذا كان هناك قانون انتخاب أم لا، فهم الذين سيصوتون بعد ثلاث سنوات، هم الذين سيقترعون، وهم الذين سيجددون الطاقم السياسي. لذا ما يهمني ان يكونوا بمستوى علمي ليغيروا هذا الجو المقيت الذي نحن نعيش فيه".