بري: إدعوا لم يعد يفيد الا الدعاء

قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في دردشة بعد المؤتمر الصحافي مع الرئيس القبرصي وردا على سؤال عن تطورات القانون الانتخابي: "إدعوا لانه لم يعد يفيد الا الدعاء".

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وكان بري قد اجرى محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس تناولت تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين، وتركزت على موضوع النفط ومحاولات اسرائيل الإعتداء على المنطقة الخاصة والثروة النفطية.وبعد اللقاء قال بري في مؤتمر صحافي مشترك بالرئيس القبرصي، ركزنا في حديثنا على موضوع النفط والمنطقة الاقتصادية بالنسبة الى البحر والثروة النفطية وما تحاول إسرائيل ان تنتزع، سواء منا أو من الإخوة في قبرص، واتفقنا على ان يكون هذا الموقف موحدا وان نسعى لنعمل معا وتبقى علاقاتنا دائما فوق كل المصالح".بدوره، قال الرئيس القبرصي: "اعدنا التشديد على علاقاتنا الممتازة وإصرارنا على تعزيز هذه العلاقات، ونحن نتطلع الى كيفية فتح طرق جديدة لتعزيز التعاون بين قبرص ولبنان، ونرى ما هي التحديات المشتركة، ولكن في الوقت نفسه تأمين اجوبة للمشاكل التي تواجهنا من اجل ازدهار شعبينا". ​