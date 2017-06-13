جورج الريف تحت التراب...وقضيته الى تأجيل جديد

محامي الدفاع عن المتهم طارق يتيم ينسحب

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LBCI News Lebanon

أرجئت جلسة المرافعة في قضية جورج الريف الى 4 تموز بعد احتجاج محامي الدفاع عن المتهم طارق يتيم على ما سماه تدخل وزير العدل بالقضية .

وكان الريف قد قتل في الشارع على يد طارق تميم.