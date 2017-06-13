أمن وقضاء
13 حزيران 2017
13/06/2017 12:06:45
جورج الريف تحت التراب...وقضيته الى تأجيل جديد
محامي الدفاع عن المتهم طارق يتيم ينسحب
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LBCI News Lebanon
أرجئت جلسة المرافعة في قضية جورج الريف الى 4 تموز بعد احتجاج محامي الدفاع عن المتهم طارق يتيم على ما سماه تدخل وزير العدل بالقضية .
وكان الريف قد قتل في الشارع على يد طارق تميم.
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