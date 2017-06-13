كما في لبنان كذلك في الأردن...هشام حداد يحتفل بنجاحه!

يمضي الإعلامي هشام حداد شهر رمضان المبارك في العاصمة الأردنية عمان وذلك في إطار المشاركة في المسرحية الكوميدية "ضحك وبس" التي تعرض على خشبة فندق الانتركونتينتال.
ويشارك الكوميديان طوني أبو جودة وبونيتا سعادة إلى جانب حداد في المسرحية التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور الأردني.
ونشر حداد عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر صورًا ومقاطع فيديو نقل فيها أجواء المسرحية إلى متابعيه ومحبيه.
وأرفق حداد الفيديو بتعليق كتب فيه " كما في لبنان كذلك في الأردن...#اردن #لهون_وبس #انتركونتيننتال #18_عرض #رمضان_كريم #وننحنا_منستاهل".