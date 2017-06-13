بالصورة- هذا ما توصلت اليه لقاءات قانون الانتخاب...

ما جديد الاتصالات بشأن القانون الانتخابي؟

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LBCI News Lebanon

أكدت معلومات للـ LBCI أنه تم حسم بعض النقاط بشأن القانون الانتخابي الا ان نقاطا اخرى رفضت ولا سيما فيما يتعلق بآلية الفرز وبعض الاصلاحات بينها الكوتا النسائية واقتراع العسكريين وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.

ويشهد السراي الحكومي اجتماعين الاول يترأسه الرئيس سعد الحريري ويضم جبران باسيل والخليلين ووائل ابو فاعور وجورج عدوان والثاني يضم احمد فتفت والان عون ونادر الحريري وسليم جريصاتي والتقنيين العميد الياس خوري ممثل وزارة الداخلية وأمين سر مجلس الأمن المركزي والدكتور خليل جبارة مستشار الوزير نهاد المشنوق لإنهاء قانون الانتخاب، لينضم لاحقا حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وغطاس خوري الى اجتماع صياغة قانون الانتخاب.​

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واشارت المعلومات للـ LBCI الى أن الصياغة فعليا تمت ليل أمس في وزارة العدل خلال اجتماع ضم جريصاتي وكنعان ومخيبر والان عون، وذلك بناء على اجتماعات الخارجية وبيت الوسط السابقة. وتم اعتماد اصلاحات اللجنة الفرعية كأساس للقانون كما كان قد اتفق سابقا مع الحريري وعدوان.

الى ذلك، غرّد النائب ابراهيم كنعان "الاصلاحات المقترحة تحمي العملية الانتخابية من المال والسلطة وهي بأهمية التقسيمات والنظام الانتخابي."