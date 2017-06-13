هل سيُسمح للبنانيين بإطلاق المفرقعات النارية؟

ماذا قالت قوى الامن بالنسبة لاطلاق المفرقعات؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المفرقعات,قوى الامن,ماذا قالت قوى الامن بالنسبة لاطلاق المفرقعات؟

LBCI News Lebanon

مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد ومواعيد صدور نتائج الإمتحانات للشهادات الرسمية، وبسبب تفشي ظاهرة المفرقعات النارية خلال هذه المناسبات، التي غالباً ما تؤدي إلى إصابات جسدية وأضرار مادية كبيرة كالحرائق في الممتلكات والأحراج، وتضرّر السيارات والمنازل وغيرها مع ما يرافق ذلك من إزعاج كبير تصدره هذه المفرقعات، طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين عدم إطلاق المفرقعات النارية ابتهاجاً.

الإعلان

ودعت للتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة بصورة حضارية، وتعلم المواطنين بأن الأوامر قد أعطيت لقطعاتها العملانية بضرورة التشدّد في ملاحقة المخالفين، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.