هل سيُسمح للبنانيين بإطلاق المفرقعات النارية؟

مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد ومواعيد صدور نتائج الإمتحانات للشهادات الرسمية، وبسبب تفشي ظاهرة المفرقعات النارية خلال هذه المناسبات، التي غالباً ما تؤدي إلى إصابات جسدية وأضرار مادية كبيرة كالحرائق في الممتلكات والأحراج، وتضرّر السيارات والمنازل وغيرها مع ما يرافق ذلك من إزعاج كبير تصدره هذه المفرقعات، طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين عدم إطلاق المفرقعات النارية ابتهاجاً.
ودعت للتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة بصورة حضارية، وتعلم المواطنين بأن الأوامر قد أعطيت لقطعاتها العملانية بضرورة التشدّد في ملاحقة المخالفين، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.