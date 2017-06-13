اتّصلت بالمطعم لطلب وجبة سحور لكن ما اكتشفته عن زوجها كان صادماً!

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انهالت سيدة كويتية بالضرب على ضرّتها بعدما اكتشفت ارتباط زوجها بالأخيرة عن طريق الصدفة.وكانت هذه السيدة قد اتصلت بأحد المطاعم في الكويت وطلبت وجبة سحور تمنت أن تصلها قبل الإمساك. عندها سألها عامل الهاتف في المطعم عن رقم الهاتف المسجل لديهم حتى يتمكن من تحديد العنوان، قزوّدته السيدة برقم زوجها. ولكن اللافت هنا هو أن الموظف أخبرها من دون قصد عن عنوان شقة أخرى مدوّن لديهم في السجلات باسم صاحب الرقم هذا.عندها تظاهرت السيدة بأنها تعرف هذا العنوان، وراحت تتبع الآثار الى أن وصلت الى الشقة.والصادم هو أنه عندما طرقت الزوجة الباب تفاجأت بسيدة في الداخل، اكتشفت أن زوجها قد ارتبط بها بعقد رسمي منذ 8 أشهر، بعدما تعرف عليها في محل للعطور والتجميل.عندها، لم تستطع السيدة أن تتمالك أعصابها، فانهالت بالضرب والشتائم على ضرتها، حتى تدخّل أحد الجيران واستنجد بعمليات وزارة الداخلية. وقد تمّ نقل السيدتين الى المخفر واستدعي الزوج لمواجهة زوجتيه.