منوعات
13 حزيران 2017
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بالصور- زفاف أسطوري لنجل السيدة الأغنى في إفريقيا... والعروس حسناء من إيران!

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بالصور- زفاف أسطوري لنجل السيدة الأغنى في إفريقيا... والعروس حسناء من إيران!
احتفل نجل الميليارديرة النيجيرية فولورونشو الاكيجا بزواجه في حفل خيالي يشبه قصص الأمراء في قصر بلينهايم في بريطانيا.
 
 وعقد فولارين الاكيجا قرانه من الحسناء الإيرانية أزانين جفاريان جيساريفار في احتفال قدّرت تكلفته بحوالى 6.3 مليون دولار بحضور عدد كبير من المشاهير.
 
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وتزوّج فولارين وهو رجل أعمال ومستثمر وسينمائي، للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى بسبب إصابتها بمرض السرطان وله منها طفلا.
 
وكشف منظمو حفل الزفاف أن القصر تزيّن بمليون وردة بيضاء وبلغ ارتفاع قالب الكيك المزين بمئات الورود أكثر من 3 أمتار.
 
وأحيا الحفل المغني روبرت ثيك الذي تقاضى حوالى 190 ألف دولار للمشاركة في الزفاف.
 
وتعتبر فولورنشو أغنى سيدة من أصل إفريقي وهي من بين أثرى سيدات العالم إذ تبلغ ثروتها 2.1 مليار دولار.
 
Folarin's new wife studied Bioengineering and Biomedical Engineering at the University of Manchester, has a graduate Diploma in Law and has also worked as a model and marketing consultant. The happy newlyweds are pictured walking down the aisle after tying the knot
Guests were treated to a lavish five-course menu, including foie gras, beef and sole with alternative choices like crispy duck egg and guinea fowl 
 
The stunning bride, who has worked as a model, changed outfits for the reception and the pair were seen enjoying their first dance as man and wife in the lavish surroundings 
 
She later let her hair down on the dancefloor with her new husband, who proposed last October
 
Elaine Coles was the celebrant who performed the ceremony. Elaine, of UK Ceremonies, told MailOnline: 'It was a pleasure to hand write a bespoke and personalised ceremony for the couple'
 
The cake, right, was adorned with doves and thousands of handcrafted roses
 
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