بالصور- زفاف أسطوري لنجل السيدة الأغنى في إفريقيا... والعروس حسناء من إيران!

زفاف أسطوري لنجل أغنى سيدة من أصل أفريقي

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LBCI News Lebanon

احتفل نجل الميليارديرة النيجيرية فولورونشو الاكيجا بزواجه في حفل خيالي يشبه قصص الأمراء في قصر بلينهايم في بريطانيا.

وعقد فولارين الاكيجا قرانه من الحسناء الإيرانية أزانين جفاريان جيساريفار في احتفال قدّرت تكلفته بحوالى 6.3 مليون دولار بحضور عدد كبير من المشاهير.

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وتزوّج فولارين وهو رجل أعمال ومستثمر وسينمائي، للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى بسبب إصابتها بمرض السرطان وله منها طفلا.

وكشف منظمو حفل الزفاف أن القصر تزيّن بمليون وردة بيضاء وبلغ ارتفاع قالب الكيك المزين بمئات الورود أكثر من 3 أمتار.

وأحيا الحفل المغني روبرت ثيك الذي تقاضى حوالى 190 ألف دولار للمشاركة في الزفاف.

وتعتبر فولورنشو أغنى سيدة من أصل إفريقي وهي من بين أثرى سيدات العالم إذ تبلغ ثروتها 2.1 مليار دولار.

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