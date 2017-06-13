كاليفورنيا تتفوّق على إيطاليا في البيتزا وتكسر الرقم القياسي!

دخلت ولاية كاليفورنيا الأميركية موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تحضير أطول بيتزا في العالم، متغلبة بذلك على مدينة نابولي الإيطالية المشهورة بطبق البيتزا.
وشارك مئات الأشخاص في تحضير البيتزا التي امتدت على طول كيلومترين تقريبًا (1.9 كيلومتر)، إلا أن المنظمين كانوا يهدفون إلى جعلها أطول لكنّهم استطاعوا التفوق على الإيطاليين بكسر الرقم الذي سجلوه عام 2016.
وتكفي البيتزا الضخمة التي أدخلت ولاية كاليفورنيا موسوعة غينيس لإطعام 10 آلاف شخص، وكشف منظمو الحدث أن المبغ المكتسب سيتوزع على ملاجئ المشردين وبنوك الطعام في الولاية.