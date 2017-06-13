كاليفورنيا تتفوّق على إيطاليا في البيتزا وتكسر الرقم القياسي!

كاليفورنيا تكسر الرقم القياسي

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LBCI News Lebanon

دخلت ولاية كاليفورنيا الأميركية موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تحضير أطول بيتزا في العالم، متغلبة بذلك على مدينة نابولي الإيطالية المشهورة بطبق البيتزا.



وشارك مئات الأشخاص في تحضير البيتزا التي امتدت على طول كيلومترين تقريبًا (1.9 كيلومتر)، إلا أن المنظمين كانوا يهدفون إلى جعلها أطول لكنّهم استطاعوا التفوق على الإيطاليين بكسر الرقم الذي سجلوه عام 2016.

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