ما هي جلطة العين وما هي أعراضها؟

ما هي جلطة العين؟

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LBCI News Lebanon

تعدّ العين من أهم أعضاء الجسم وأكثرها حساسية وتعتمد كباقي الأعضاء على تدفق الدم الغني بالأوكسجين إليها لتعمل بشكل صحيح.



وتحتوي شبكة العين على شرايين واوردة تنقل الدم بين العين والقلب ويتأثر النظر بشكل خطير في حال انسداد هذه الشرايين.

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خلال جلطة العين، تتوقف الشرايين الموجودة في شبكة العين عن العمل كما ينبغي، كما تضيق الأوعية الدموية وتصبح مسدودة.



وتمامًا مثل الجلطة الدماغية، تخسر شبكة العين تدفّق الدمّ إليها مما يؤدي إلى تضرر النظر وشبكة العين في معظم الحالات.



وفيما يتعلق بالعوارض، غالبًا ما تكون جلطة العين غير مسببة للألم، وتتخلل العوارض الأولية لها فقدان النظر في عين واحدة او التغيير المفاجئ في رؤية الشخص. كذلك، يواجه بعض الأشخاص فقدان البصر المفاجئ او عدم وضوح الرؤية.