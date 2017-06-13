متى سيتمكن اللبنانيون من الانتخاب على أساس القانون الجديد؟

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ترأس الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات حضرها الوزراء مروان حمادة، علي قانصو، بيار أبو عاصي، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، غطاس خوري، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وأفيديس كيدانيان.وخصص الاجتماع الذي استمر حتى السابعة والنصف مساء، لعرض ملاحظات كافة الأفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلا إلى تصور مشترك يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء، التي تعقد غدا في قصر بعبدا.وكشف الوزير يوسف فنيانوس بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، أنه تم تسجيل اعتراضات لافتا الى أن الحريري سيأخذها الى مجلس الوزراء.من جهته، اعتبر النائب وائل أبو فاعور أن العتبة طارت وتأجل موضوع المغتربين ولن يكون تصويت على القانون في مجلس الوزراء مشيرا الى ان تسجيل الاعتراضات في اللجنة لن يكون معطلا لقانون توافقي هو أسوأ الممكن.​وقبيل الاجتماع، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن اجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد يحتاج الى ما لا يقل عن 7 أشهر.