دفعت حياتها ثمناً لحماية طفليها!

الإعلان

قُتلت سيدة أميركية أثناء محاولتها حماية طفليها من سائق سيارة قيل إنه كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول.وقد توفيت السيدة روزا ليديا روخاس، البالغة من العمر 28 عاماً، بعدما اصطدمت بها سيارة رباعية الدفع على الرصيف بالقرب من شارع تيوجا في فيلادلفيا- الولايات المتحدة.وقامت الوالدة بدفع ابنتها لاني (11 عاما) بعيداً، إلا انها قد أصيبت عندما حاولت حماية ابنها جادين (9 أعوام) الذي تعرّض لإصابة خطيرة برأسه ولكسور عدّة وهو حالياً في المستشفى.وبحسب ما ذكرت تقارير شبكة NBC10، فقد نُقلت السيدة روخاس الى المستشفى بعد هذه الحادثة، إلا أنها توفيت لاحقا.