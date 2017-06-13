ما هو سر التسونامي؟

الإعلان

ما هي أصل كارثة تسونامي التي ضربت ساحل سانريكو الياباني عام 1586؟بقي لغز ظاهرة تسونامي التي ضربت تلك المنطقة من العالم سرا يحير العلماء حتى يومنا هذا، وبالرغم من أن العلماء واثقون من أن زلزالا قويا كان سبب الأمواج القوية التي نشأت حينها، إلا أنهم لم يستطيعوا تحديد مكان الزلزال بالضبط.و بعد الدراسات المطولة حول هذا الموضوع، توصلن العلماء إلى استنتاجات تبين أن تلك الكارثة نجمت عن زلزال قوي ضرب منطقة جزر "ألوشيان" القريبة من ألاسكا، ووفقا للبيانات فقد بلغت شدة ذلك الزلزال حينها 9.25 درجة على مقياس ريختر".وأشاروا إلى أن الدراسات التي قاموا بها مؤخرا حول هذا النوع من الكوارث الطبيعية والمعلومات التي حصلوا عليها، ستساعدهم في تحديد أكثر الجزر التي تقع في منطقة الـ"حزام الناري للمحيط الهادئ" عرضة لكارثة تسونامي.يذكر أن منطقة الحزام الناري، هي مساحة من سواحل المحيط الهادئ وجزرها تنشط فيها الزلزال والبراكين.