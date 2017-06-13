بالفيديو- قاتل بشجاعة عصابة اقتحمت مطعمه مستخدمًا كرسي البار!

قاتل بشجاعة عصابة اقتحمت مطعمه

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LBCI News Lebanon

تفاجأ رجل بريطاني باقتحام عصابة مسلّحة مطعمه في ساعة متأخرة من الليل بهدف سرقة الصندوق.

وكان بيتر لي يتحضّر مع موظفيه لإقفال المطعم حين دخل عدد من الأشخاص الملثمين والمسلحين بمسدسات وسكاكين.

وعندما حاول بيتر طردهم إلى خارج المطعم، أصيب بطعنة سكين في يده فقرر مقاتلتهم عندها إلا أنه لم يملك أي نوع من الأسلحة.

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وبعد مشاجرة بين الطرفين، استطاع بيتر التخلّص من السارقين باستخدام الكرسي فقط، إلا أنهم استطاعوا أخذ مبلغ من المال من الصندوق قدره حوالى 500 دولار.

وسجّلت كاميرات المراقبة ماذا حصل في تلك الأثناء وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي كافة.