ما حقيقة اطلاق النار في بشارة الخوري الثلاثاء؟

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سمع ظهر اليوم اطلاق النار في منطقة بشارة الخوري، وقد تناقل البعض ان اطلاق النار سببه جريمة قتل في المحلة.والحقيقة انه بعد توافر معلومات لدى القوى الامنية ان سيارة نيسان ساني مستأجرة نفذت عدة عمليات سلب في منطقة المتن، تم رصد السيارة من قبل دورية من قوى الامن الداخلي صباح الثلاثاء في محلة بشارة الخوري ، حيث تعقبتها، ولدى محاولة توقيفه تبين انه لا يحمل بطاقة عندها حاول الفرار وصدم سيارة القوى الامنية التي اطلقت النار عليه واصابته في رجله.وبعد التحقق من هويته، تبيّن ان الشخص الذي يقود السيارة هو محمد ناصر علي ابراهيم من مواليد العام 1991، وتبين ان بحقه 9 مذكرات توقيف، بجرائم مخدرات، سرقة، واحتيال، وتم نقله الى المستشفى لمعالجته ومتابعة التحقيقات معه.