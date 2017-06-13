هذا هو سبب وفاة عماد مندو في أحد المنتجعات

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بعد ورود معلومات عن العثور على الشاب عماد مندو مقتولا بسكين في شاليه في احد المنتجعات السياحية في منطقة خلدة وهروب الجاني من المكان تاركا الضحية مضرجة بدمائه.نفت مصادر أمنية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع هكذا حادثة في خلدة، واشارت الى ان موندو الذي يعمل كمعقب معاملات في مطار رفيق الحريري الدولي، توفي نتيجة صعقة كهربائية اثناء قيامه بتصليح الـ jet ski الخاص به في الشاليه، كما ان الطبيب الشرعي المكلف من قبل الوالد الذي عاين الجثة اكد ان سبب الوفاة هي صعقة وليس طعنة سكين.