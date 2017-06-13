أخبار محلية
13 حزيران 2017
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كتلة المستقبل: لمعالجة بعض العيوب في الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب

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أكدت كتلة المستقبل على ضرورة انجاز مشروع قانون الانتخاب العتيد بصورة عاجلة غداً في مجلس الوزراء على قاعدة الاحترام الكامل لاتفاق الطائف وعدم مخالفة الدستور وانطلاقاً من احترام أسس العيش المشترك الإسلامي المسيحي.

ورأت أنّ هناك حاجة لتزخيم هذه الجهود من أجل الاستكمال الفوري لإنجاز القانون بصيغته النهائية القائمة وللمرة الأولى على قاعدة النسبية في 15 دائرة انتخابية، مع الأمل أن يصار إلى معالجة بعض العيوب في الصيغ المقترحة والعائدة لتقسيم بعض الدوائر.
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اما عن حالة السلاح المتفلت، فأشارت الكتلة الى أن هذه الظاهرة تستدعي التشدد في تطبيق الإجراءات الأمنية بحزم ومن دون أي كلل أو تلكؤ للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة الى أنّ تكرار هذه الأحداث الإجرامية تشكل الدليل القاطع على ان المعالجة الحقيقية والناجعة لهذه المشكلة المتفاقمة لا يكون إلاّ بالعودة إلى استعادة الدولة لدورها ولحقها وواجبها في احتكار حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية. 
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