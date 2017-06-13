بالصور- ماذا حدث على نهر الموت؟ وما علاقة "حزب الله"؟

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وقع تضارب واطلاق نار على طريق نهر الموت بين المدعو داني هاشم وشبان آخرين هاجموه بالعصي والحديد ما أجبره على استخدام مسدسه واطلاق النار فأصيب علي المذبوح بجرح طفيق في رجله، بحسب رواية شقيق داني للـ LBCI.وفي التفاصيل، فقد روى شربل هاشم أن خلافا سابقا جرى بينهم منذ أشهر حين كان داني يزاول عمله في تركيب المكيفات في محطة للمحروقات بمنطقة بياقوت، فقدم هؤلاء الشبان الى المحطة وحصل اشكال مع مديرها، ما دفع داني الى التدخل لفض الخلاف فانهالوا عليه بالضرب حاملين السكاكين.وعلى الاثر، نقل داني الهاشم الى المستشفى بحال صعبة، ورفع دعوى امام النيابة العامة ضد هؤلاء الشبان.الى ذلك، كشف شربل أن هؤلاء الشبان تواروا عن الانظار منذ ذلك الحين بعدما تمتعوا بغطاء سياسي في القضية من قبل "حزب الله" الذي اتصل مرارا لكن داني رفض التنازل عن حقه.واليوم، عادت القضية لتصبح قضيتين، حيث التقى داني والشبان من آل المذبوح صدفة على طريق نهر الموت وانهالوا عليه بالضرب فأقدم على اطلاق النار.وتم توقيف داني والاخرين، وأكد شربل "نريد القانون أن يأخذ مجراه، لأن الحادثة مع شقيقي بإمكانها ان تتكرر مع اي كان خصوصا وأن البعض يتدخل لتغطية المجرمين."