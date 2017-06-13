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13 حزيران 2017
13/06/2017 09:49:40
نعتذر عن عدم بث مباراة ماليزيا ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ٢٠١٩ بكرة القدم بسبب مشاكل تقنية من المصدر في ماليزيا
نعتذر عن عدم بث مباراة ماليزيا ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ٢٠١٩ بكرة القدم بسبب مشاكل تقنية من المصدر في ماليزيا
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LBCI News Lebanon
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