احذري نشر الملابس داخل المنزل...تعرّضين صحتك للخطر

تلجأ الكثير من السيدات إلى نشر الملابس النظيفة داخل المنزل تفاديًا لالتقاطها الغبار والجراثيم والروائح الكريهة من الهواء خارجا.
إلا أن الأطباء قد كشفوا أن نشر الملابس لتجف داخل المنزل يهدد الصحة إذ يتسبب بنمو العفن والغبار داخل المنزل كما يُعرّضكم لخطر الإصابة بالربو.
كذلك، كشف الأطباء أن ذلك يعرّض سكان المنزل للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية واستنشاق الجراثيم الفطرية، وأضافوا أن الأشخاص الذين يعانون من الربو هم الأكثر عرضة للشعور بهذه العوارض.
وأضاف الأطباء أنه من الضروري تهوئة المنزل وفتح النوافذ لبضع ساعات يوميًا.