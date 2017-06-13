منوعات
13 حزيران 2017
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بالفيديو- مراهق يحتفل من على سرير المستشفى... رقص بعد خضوعه لعملية صعبة!

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بالفيديو- مراهق يحتفل من على سرير المستشفى... رقص بعد خضوعه لعملية صعبة!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمراهق أميركي يرقص وهو لا يزال على سرير المستشفى بعد 6 أيام من خضوعه لعملية زرع قلب ناجحة.

وكان الصبي أماري هول، 16 عاماً، قد ولد وهو يعاني من خلل في القلب معروف باسم متلازمة نقص نمو القلب الأيسر (Hypoplastic left heart syndrome) . وعندما بلغ الصبي سن 14 عاماً، تطوّرت حالته ففقد طاقته، إذ لم يعد قادراً على الرقص.
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وبحسب تقارير Fox 5، فقد انتظر أماري أشهر عدة قبل أن يجد قلباً، وخضع بعد ذلك لعملية زرع تكللت بالنجاح في جامعة ميريلاند الطبية في أيار الماضي.

والملفت أن الصبي خرج من المستشفى بعد مرور أشهر عدة، ورقص خارجاً احتفالاً بنجاح العلمية.

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