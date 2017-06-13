النوم في أوقاتٍ مختلفة كل ليلة يؤثر على الصحة والأداء العلمي!

الإعلان

كشفت دراسة جديدة أن الناس الذي يخلدون إلى النوم في الوقت نفسه من كل ليلة يتمتّعون بصحةٍ جيدة وينجحون في حياتهم، بحسب العلماء في مستشفى بريغهام للنساء.وقد قاس الفريق العلمي النوم والإيقاعات البيولوجية لدى 61 جامعياً في كلية هارفارد لمدة 30 يوماً وتم مقارنة بيانات النتائج بعدها مع أدائهم العلمي. وتبين أنّ الأغلبية الساحقة لدى الطلاب يعيشون أنماط نوم ويقظة غير منتظمة الأمر الذي أثر على أدائهم العلمي.ووجد العلماء في المستشفى أن الطلاب الذين لا يخلدون إلى النوم في الوقت نفسه يومياً يعانون من مستوى متدنٍ في الأداء الجامعي.يُشار إلى أن هذا البحث هو واحد من الدراسات الأولى التي بحثت بدقة في آثار أنماط النوم على الأفراد.الجدير ذكره، أنّ العلماء في هذه الدراسة لجأوا إلى موشر انتظام النوم SRI لدراسة ساعات النوم، انقسام الساعات خلال اليوم الواحد، والأداء العلمي للطلاب خلال فصل دراسي واحد.