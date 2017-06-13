فضيحة المشاعات...مافيات تضع اياديها عليها وتستحصل على سندات ملكية

مؤتمر صحافي لفضل الله في ساحة النجمة

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LBCI News Lebanon

مشاعات على مدّ النظر وأملاك عامة تتعرض للاعتداء والمشكل عابر للمناطق والطوائف. ملف اكتشفت مخاطره اثناء نقاش الموازنة في لجنة المال، ويطرحه النائب حسّن فضل الله امام القضاء والرأي العام.

ولفت النائب حسن فضل الله الى ان "هناك مناطق كبيرة غير ممسوحة، والحكومة كلفت متعهدين، وقد وصلتنا امور عن مشاكل كبيرة"، لافتا الى انه "في موضوع المشاعات هناك احراج واشجار معمرة، وهناك مساحات في القرى يتم وضع اليد عليها من قبل مافيات مستشرية ومن خلال سمسرات لوضع اليد عليها".

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واشار فضل الله خلال مؤتمر صحافي اليوم، في ساحة النجمة الى ان "القضاء لفت الى وجود اشخاص لا يؤذن بملاحقتهم سواء كان من المختارين او الموظفين، وهذا الامر بحاجة الى اذن من الجهات الرسمية، وقد اكد القضاء ان مجرد حصول الاذن سيلاحق هؤلاء الاشخاص امام القاضي العقاري".



وقال: "ان الخطورة في الامر ان بعض المتعهدين يرفض اطلاع البلدية على الخرائط مما يعني ان هناك الكثير من التلاعب، وهذا سيؤدي الى مشاكل اجتماعية، ونحن سنتابع الملف حتى النهاية وسنسعى بالتعاون مع الجميع لضبط هذا الامر".



وحذر من انه "اذا لم تتم معالجة هذا الامر سيكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة".

واشار فضل الله خلال مؤتمر صحافي اليوم، في ساحة النجمة الى ان "القضاء لفت الى وجود اشخاص لا يؤذن بملاحقتهم سواء كان من المختارين او الموظفين، وهذا الامر بحاجة الى اذن من الجهات الرسمية، وقد اكد القضاء ان مجرد حصول الاذن سيلاحق هؤلاء الاشخاص امام القاضي العقاري".وقال: "ان الخطورة في الامر ان بعض المتعهدين يرفض اطلاع البلدية على الخرائط مما يعني ان هناك الكثير من التلاعب، وهذا سيؤدي الى مشاكل اجتماعية، ونحن سنتابع الملف حتى النهاية وسنسعى بالتعاون مع الجميع لضبط هذا الامر".وحذر من انه "اذا لم تتم معالجة هذا الامر سيكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة".