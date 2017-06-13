اكتشفوا فوائد التين المجفف المذهلة!

إليكم فوائد التين المجفف...

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LBCI News Lebanon

التين من أشجار الفواكه الموسمية، يُزرع في غرب آسيا والشرق الأوسط، لكن موطنه يمتد من تركيا حتى شمال الهند وهو منتشر في بلدان البحر المتوسط.

ويزود التين جسم الإنسان بالفيتامينات والمعادن والألياف، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من السكر والأملاح المعدنية الرئيسية، مثل الكلسيوم والفوسفور وفيتامين سي، وله فوائد صحية عدّة.

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ويعتبر التين المجفف من أغنى الفواكه المجففة وأعلاها بنسبة مضادات الأكسدة. وإليكم فيما يلي أربعة من أهم فوائده:

1- إنّه غني بالألياف

نظرًا إلى أنّه غني بالألياف، يساعد التين المجفف على التخفيف من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري. ​كما أنّه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تحسّن عمليّة الهضم وتخفض مستويات الكولسترول في الدم وعلى الألياف غير القابلة للذوبان التي تليّن الأمعاء وتمنع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي.

2- إنّه جيّد للعظام

وذلك لأنّه يحتوي على الكلسيوم أكثر من أي نوع آخر من الفاكهة.

3- إنّه يخفض ضغط الدم

وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم والذي يعمل أيضًا على ارتخاء الاوعية الدموية وبالتالي انخفاض الضغط ، كما يساعد على زيادة افراز كلوريد الصوديوم "الاملاح" في البول وتخليص الجسم منه.

4- إنّه غنيّ بالحديد

يساعدك التين الطازج أو المجفف على تلبية احتياجاتك من الحديد الذي يدخل في بناء خلايا الدم الحمراء، التي تساعد على حمل الأكسجين الى أنحاء الجسم المختلفة.