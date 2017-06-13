فيديو لداعية إسلامي يشرح فتوى "تحريم خلوة البنت بأبيها"

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بعد انتشار فيديو للداعية الإسلامي السعودي محمد العريفي عن فتوى "تحريم خلوة البنت بأبيها"، نشر هذا الأخير فيديو يُوضّح فيه الأمر.وفي الفيديو، قال العريفي إنّ المشكلة في المجتمع هي أنّ الفتوى تُفهم غالباً بشكل خاطئ أو تنقل بغير ما هي عليه. ولفت الداعية إلى أن امرأة اتصلت به خلال إطلالة له عبر إحدى القنوات، وقالت إن زوجها يتحرش بابنتها وأنه يدخل إلى غرفتها عنوة ليراها وهي تبدل ملابسها.وجاء ردّ العريفي عندها أنه لا يجب أن يجلس هذا الأب مع ابنته أو حتى أن يخلو معها لأنّه مصاب بمرض التحرش....وقد قال الداعية إنّه في هذه الحالة يجب تحريم خلوة البنت بأبيها وناقض بذلك ما كتبه أحد الصحفيين "العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني أنا ما يجوز أن أوصل ابنتي للجامعة ولا يجوز أوصلها للمدرسة... بنتي مرضت لا يجوز أن أقول لها أركبي لأوصلها إلى المستشفى فهذه خلوة."إليكم ما قاله في هذا الفيديو: