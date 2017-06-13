بالأسماء... هؤلاء هم المشاهير الأعلى دخلًا ولن تصدقوا من الأصغر سنًّا بينهم!

قائمة فوربس لمشاهير الترفيه الأعلى دخلاً على مستوى العالم لعام 2017

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LBCI News Lebanon

أطلقت مجلة فوربس الأميركيّة، أمس الإثنين، لائحة مشاهير الترفيه الأعلى دخلاً على مستوى العالم لعام 2017.

وكان من اللافت احتلال عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأميركيّة كايلي جينر المرتبة 59، إذ بلغت مكاسبها 41 مليون دولار أميركي سنويًا. وهي من بين الأسماء التي دخلت القائمة للمرة الأولى هذا العام وتعدّ الأصغر سنًا.

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هذا واحتلّت أخت جينر غير الشقيقة كيم كارداشيان المرتبة 47، إذ حققت 45.5 مليون دولار.

وتراجعت مغنية البوب تيلور سويفت إلى المركز رقم 49 على قائمة المجلة السنوية.

وأتت اللائحة على الشكل الآتي:

1- مغني الراب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومبز (130 مليون دولار)

2- المغنية بيونسيه (105 مليون دولار)

3- المؤلفة البريطانية جيه.كيه. رولينغ (95 مليون دولار)

4- المغني الكندي دريك (94 مليون دولار)

5- لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (93 مليون دولار)

6- المغني والكاتب والمنتج الكندي ذا ويكند (92 مليون دولار)

7- الشخصية الإذاعية والتلفزيونية الأميركيّة هوارد ستيرن (90 مليون دولار)

8- فرقة كولدبلاي الإنكليزيّة (88 مليون دولار)

9- الكاتب الأميركي جيمس باترسون (87 مليون دولار)

10- لاعب كرة السلّة الأميركي ليبرون جيمس (86 مليون دولار)