بالصورة - روّاد تويتر يلاحظون أمرًا غريبًا في والد ميلانيا ترامب

انتشرت صور لوالدي السيّدة الأميركيّة الأولى ميلانيا ترامب بعدما رافقاها إلى البيت الأبيض للإقامة رسميا فيه مع ابنها بارون عقب مرور قرابة 5 أشهر على تنصيب زوجها رئيسًا للبلاد.

وظلت ميلانيا ترامب، رسميا حتى الأحد الفائت، في نيويورك لحين أنهى ابنها بارون البالغ من العمر 11 عاما سنته الدراسية في مدرسة "كولومبيا غرامر آند بريباراتوري سكول" الراقية في آبر ويست سايد في مانهاتن.

ولطالما تصدرّت ميلانيا عناوين الصحف والمواقع الالكترونية، لكن هذه المرّة كان دور والدها.

فلاحظ روّاد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبات هذا الأمر حديث الإنترنت.

أما أنتم فما رأيكم؟

nothing to see here pic.twitter.com/7mcNTJrCix